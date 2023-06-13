"Alaturka tuvalette çömelir bir pozisyonda…" Abdulkadir Selvi, "Bu, iğrenç ötesi" deyip bombaladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası muhalif kesim tarafından linç edildiğini belirterek, "Muhalif kesimin medyasında, sanatçılarında öyle bir linç kültürü var ki, iğrenç değil, iğrenç ötesi" yorumunu yaptı.

" 'Saksı, tuvalet terliği, kutu kola, hain, rezil, loser, Merzifon e... aptal' dedikleri yetmemiş gibi kendine sanatçı diyen Cem Yiğit Üzümoğlu diye birisi espri yapmış. Öylesine iğrenç, öylesine adi bir espri ki köşeme alamam” diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

“28 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaptırmak için ayaklı propaganda makinası gibi çalışan gazetecilerin, sanatçıların, seçimi kaybettikten sonra Kılıçdaroğlu’na yaptıkları hakareti görünce inanın insanlığımdan utanıyorum. Bunlar insansa ben insanlıktan istifa ediyorum.”

“Alaturka tuvalette çömelir bir pozisyonda…”

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Soğuk Savaş adlı programa Rise of Empires: Ottoman filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu konuk olmuştu. Üzümoğlu'nun yaptığı Kılıçdaroğlu şakası sosyal medyada gündem olmuştu.

"Alaturka tuvalette çömelir bir pozisyonda fotoselli ışığın sönmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne tepki vermiştir" sorusunu soran Üzümoğlu yanıt olarak da, "Burdayım be...Bur-da-yım" demişti.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ilk tur sonuçlarından sonra paylaştığı bir video ile kendisini destekleyenlere "Burdayım be...Bur-da-yım" sözleriyle seslenmişti.