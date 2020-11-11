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Dünya Alaska'yı Trump kazandı
Dünya

Alaska'yı Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alaska eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Trump kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:16:00 -
Alaska'yı Trump kazandı

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD Başkanı Donald Trump Alaska eyaletindeki oyların yüzde 56,9'unu alarak seçimleri kazandı.

Bu sonuçla Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 3 delegeyi hanesine yazdırarak 217 delegeye ulaşmış oldu.

Diğer yandan, resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşan Joe Biden, başkanlık koltuğunu garantiledi. Toplam 42 delegesi olan Georgia, Kuzey Carolina ve Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

Amerika'da başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Alaska'da Senato yarışının galibi de Cumhuriyetçi aday oldu

Başkanlık seçimleriyle yapılan Kongre seçimlerinde Alaska eyaletindeki 1 senato koltuğu için yapılan seçimlerin galibi Cumhuriyetçi aday Dan Sullivan oldu.

Böylelikle 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçiler 49, Demokratlar 48 sandalyeye ulaştı. Cumhuriyetçi Tom Tills'in yarışı önde götürdüğü Kuzey Carolina'da henüz sonuçlar duyurulmazken, Georgia'daki iki Senato koltuğu için seçimler, hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşmaması sebebi ile ocak ayındaki ikinci tura kaldı.

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