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Dünya Alaska'da sıra dışı kaza: Uçak bakın neye çarptı
Dünya

Alaska'da sıra dışı kaza: Uçak bakın neye çarptı

Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağı, Yakutat Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pistte bulunan iki boz ayıdan birine çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 22:25:00 -
Alaska'da sıra dışı kaza: Uçak bakın neye çarptı

Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağı, Yakutat Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pistte bulunan iki boz ayıdan birine çarparken, ayının hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, ABD’nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havaalanı’nda yaşandı. İniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o esnada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı. Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ve ufak çaplı hasar aldığı bildirildi. Ayının ise yaşamını yitirdiği duyuruldu. Alaska Ulaşım ve Kamu Tesisleri Bölümü Sözcüsü Sam Dapcevich kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce uçakların geyiklere, kazlara ve diğer hayvanlara çarptığını fakat bir ayıya ilk kez çarpıldığını söyledi. Dapcevich, “Uçağın burun kısmı ayıları ıskaladı, ancak kaptan pilot uçağın sol tarafında bir darbe hissettiğini söyledi. Bakım teknisyenlerimiz, uçağı tamir ediyorlar. Bu işlem birkaç gün sürecek” dedi.

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