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Alaşehir’e Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi kazandırıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesinin yatak kapasitesinin 225 çıkarılmasının ardından Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi de hizmete girdi.

05 Nisan 2019 Cuma 11:15
Alaşehir’e Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi kazandırıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesinin yatak kapasitesinin 225 çıkarılmasının ardından Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi de hizmete girdi.


Sağlık Bakanlığı tarafından Alaşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesinin 200’den 225 çıkarılmasının ardından yeni servislerde açılmaya başlandı. Alaşehir’de ilk defa hizmete giren Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi ile ilçede yaşayan vatandaşlar çevre illere ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Servis hakkında açıklamalarda bulunan Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, “Yeni doğan bebeklerimizin birinci basamak sağlık hizmetleri 4+1 yatak kapasitesiyle hastalık ve tedavileri, annelere beslenme ve emzirme eğitimleri verilebilecek. Yeni doğan bebeklerimiz de yakın takip ihtiyacı olanlar, kontrol altında tutulacaklar. Hastanemiz Çocuk Uzmanlarımız Dr. Ferat Balkır ve Dr. Remziye Seda Yeşilçıbık tarafından yoğun bakım gerektiren çocuklarımızda 28 güne kadar olan sürede, oluşabilecek hastalıkların tedavileri yapılabilecektir. Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisimizden; Alaşehirlilerin yanı sıra Sarıgöl, Salihli, Kula, Buldan, Kiraz gibi çevre yerleşim alanlarındaki vatandaşlarımız da hizmet almaktadır. Servis sayımızın artması, doktor sayımızın artmasıyla vatandaşlarımızda tedavi olabilmek için başka şehirlere gitmeden, Alaşehir’de tedavi olabileceklerdir. Buradan başta servislerin açılmasında İl Sağlık Müdürümüz Dr. Necip Yemenici’ye, servisimizin açılmasında yapıcı yaklaşımlarından dolayı da ÇocukUzmanı Dr. Ferat Balkır’a, Çocuk Uzmanı Dr. Remziye Seda Yeşilçıbık’a ve hastane çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:15
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