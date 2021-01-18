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Dünya Alarm veren ABD'de işler iyice karıştı! Trump yanlısı silahlı gruplar toplanıyor
Dünya

Alarm veren ABD'de işler iyice karıştı! Trump yanlısı silahlı gruplar toplanıyor

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Donald Trump yanlısı silahlı gruplar da toplanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 20:18:00 -
Alarm veren ABD'de işler iyice karıştı! Trump yanlısı silahlı gruplar toplanıyor

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

Alarm verildi

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Trump yanlısı silahlı gruplar toplanıyor

ABD'de Virginia eyaletinin Richmond kentinde Donald Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı.

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