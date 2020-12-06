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Sağlık Alarm seviyesi en üstte! İlçe sakinlerinin yüzde 70'i karantinada
Sağlık

Alarm seviyesi en üstte! İlçe sakinlerinin yüzde 70'i karantinada

Kütahya'da ekipler denetimleri en üst düzeye çıkardı. Emet ilçesinde halkın yüzde 70'inin karantina altında olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:15:00 -
Alarm seviyesi en üstte! İlçe sakinlerinin yüzde 70'i karantinada

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağına halkın genelinin uyduğu gözlemlenirken güvenlik güçleri gün boyunca çarşı ve mahallelerde denetimler gerçekleştirdi.

Vakalarının çoğalmasının ardından Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70'ini etkileyen karantina tedbirleri alınmış ve günlük ortalama 20 kişi olan vaka sayısı 4 kişiye kadar indirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında Hükümet meydanı, şehir otogarı, kaplıcalar ve kaynarca caddelerinde gün boyu denetim gerçekleştirildi.

Araç ve yayalarda sokağa çıkma belgesi olup olmadığını sorgulayan ekipler, akşam 17.00'de kapanması gereken market, bakkal gibi iş yerlerin kapatılmasını, saat 20.00'den sonra kapatılması gereken paket servis yapan işletmelerin kapatılması denetimlerini gerçekleştirdiler. Yüzde 70'i karantinada olan ilçede halkın genelinin sokağa çıkma yasaklarına uyduğu gözlemlendi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

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