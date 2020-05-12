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Aktüel

Alaplı Kaymakamlığı maske dağıttı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında, 21 Mart’tan itibaren geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs’ta faaliyetlerine tekrar başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Alaplı Kaymakamlığınca maske dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:24:28 -
Alaplı Kaymakamlığı maske dağıttı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında, 21 Mart’tan itibaren geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs’ta faaliyetlerine tekrar başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Alaplı Kaymakamlığınca maske dağıtıldı.


Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, 11 Mayıs’ta yeniden faaliyete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetlerine başlayabilmeleri ve sürdürebilmeleri için uymaları gereken kurallar olduğuna işaret ederek, "Faaliyete başlayan bu işyerlerine, belirlenen kurallara uyup uymadıkları noktasında ilk denetimlerimizi yaptık ve bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca, ilçemizdeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarına Kaymakamlığımızca maske dağıttık. Salgında, kritik bir dönemden geçiyoruz. Kurallara ne kadar uyarsak, normalleşme sürecinin aşamalarını o kadar çabuk geçeceğiz. Bu kapsamda, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeleri çalışanlarından kurallara uyulması noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

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