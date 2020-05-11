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Spor

Alanyaspor’un hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, bugün tesislerinde 2 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:57:20 -
Alanyaspor’un hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, bugün tesislerinde 2 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam etti.


Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına bugün iki grup halinde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

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