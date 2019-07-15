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Alanyaspor'un Düzce kampı başladı

Turuncu-yeşilli takım, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
Alanyaspor'un Düzce kampı başladı

DÜZCE (AA) - 2019-2020 sezonu hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa giren Alanyaspor, ilk antrenmanını yaptı.

Alanya kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 1. etap kampının ardından Almanya'ya giden ve burada özel hazırlık maçı oynayan Antalya temsilcisi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kondisyon çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Kamptaki ilk çalışmasının ardından futbolcular ve teknik ekip, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

Alanyaspor, çalışmalarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
  1. Düzce
  2. Düzce Topuk Yaylası

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