Alanyaspor'un bağış kampanyasına destek sürüyor

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübünün, Mehmetçik Vakfına gelirinin yüzde 20'sini bağışlayacağı kampanyaya destekler devam ediyor.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile Alanyaspor Store mağazasında kulübün kamuflajlı formasından satın aldı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ile sohbet eden Ürkmezer, gazetecilere, hem Alanyaspor'a hem de başlatılan güzel bir kampanyaya destek vermek istediklerini söyledi.

Alanyaspor'a yeni sezonda başarılar dileyen Ürkmezer, "Alanyaspor 2020-2021 sezonunda kamuflajlı forma dediğimiz bir forma düzenleyerek bunun gelirinin bir kısmını Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar vermiş. Sağ olsun Milli Savunma Bakanlığımız da geçtiğimiz hafta içerisinde bir açıklama yaparak Alanyaspor'a bu desteği için teşekkür etti. Bizler de Alanya'nın yöneticileri olarak Milli Savunma Bakanlığımıza, Mehmetçik Vakfına ve Aytemiz Alanyaspor'a bir destek olsun diye forma aldık." diye konuştu.

Kulüp başkan Çavuşoğlu ise herkesin kampanyaya destek olma konusunda duyarlılık göstereceğine inandığını kaydetti.

Hasan Çavuşoğlu daha önce kampanyadaki satışların yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Şimdi ise bağışı yüzde 20'ye çıkarttık. İnşallah biz de iyi bir gelir elde eder, iyi bir bağış yaparız.'' ifadelerini kullandı.



