Alanyasporlu Salih Beşiktaş'ta

Beşiktaş, son 2 sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş’a imza attığı için mutlu olduğunu ifade eden Salih Uçan, “Transfer süreci kolay olmadı. Alanya'da güzel 2 sene geçirdim. Diğer takımlar da beni istedi, onlara da teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ı tercih etmemde çok fazla sebep vardı. Bucaspor zamanında da beni istemişlerdi. O zaman olmamıştı. Kısmet bu zamanaymış. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve Sergen hoca benim için bir etken oldu. Onun için tercih ettim. Sergen hoca transferde etkiliydi. Zamanında 2013'te Sergen hoca yorumcuyken benim için çok güzel bir yorumu vardı. O da beni etkiledi açıkçası. Formayı kimseye vermeden şampiyonluk kazanmak ve Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'da iyi bir sezon geçirdiğini belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Çok mutluyum. Alanya'da güzel bir sezon geçirdim. İki senenin sonunda Alanya kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş formasını giyerek göreceğim. Benim için yeni bir macera başlıyor. Ümit ediyorum ki hem benim hem de kulüp tarafından doğru bir tercih olur. Güzel günler beni bekliyor" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan kimdir?

2021-2022 sezonunda kara kartallarda oynayacak Salih Uçan, 6 Ocak 1994'te Marmaris'te dünyaya geldi. Futbola Marmaris Belediyespor altyapısında başlayan Salih Uçan 2010'da Bucaspor ile profesyonel kariyerine adım attı.

2012'de Fenerbahçe'ye transfer olan Salih Uçan, sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir dönem yaşayamadı. Salih Uçan 2014-2016 yılları arasında Roma'da, 2017-2018'de ise Sion'da kiralık olarak forma giydi. 2018'de Empoli'ye imza atan Salih, 2019'da Alanyaspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe ile 67 maça çıkan Salih 5 gol atıp 9 asist yaptı.

Alanyaspor ile 74 maça çıkan Salih Uçan, 4 gol 11 asistlik performans sergiledi. Salih, geçen sezon Alanyaspor ile tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza attı.