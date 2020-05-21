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Alanyasporlu Cisse'nin Kovid-19 testindeki komik anları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:40:55 -
Alanyasporlu Cisse'nin Kovid-19 testindeki komik anları ortaya çıktı

ANTALYA (AA) - Alanyasporlu futbolcu Papiss Cisse'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sırasındaki komik anları sosyal medyaya yansıdı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan Kovid-19 testleri sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Senegalli futbolcu Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı bu anların yer aldığı cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

34 yaşındaki futbolcunun komik anları izleyenleri güldürdü.

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