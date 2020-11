Alanyaspor'dan lösemili çocuklara destek videosu

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından lösemili çocuklara dikkati çekmek için destek videosu yayınladı.

Turuncu-yeşilli takımın hazırladığı videoda futbolcular, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkati çekerek, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) farkındalık hareketine katılım ve destek mesajı verdi.

Futbolcular Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Efkan Bekiroğlu, Ahmet Gülay, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Berkan Kutlu ve kaptan Efecan Karaca'nın yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Her çocuk bir kahraman, her çocuğun bir kahramana ihtiyacı vardır. LÖSEV'in mücadelesinde ellerinin tuttuğu binlerce çocuğa sesleniyoruz, asıl kahraman sizsiniz. Bizler Alanyaspor olarak 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası boyunca çocuklarımızın yanında olup, Lösemili her çocuk kahraman etiketiyle paylaşımlar yaparak, lösemi ile mücadelede farkındalık yaratılmasına destek veriyoruz. Siz de lösemi hastalığına 'dur' demek için LÖSEVin farkındalık hareketine katılın ve desteğinizi gösterin"

Video, kulübün tüm resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.