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Spor

Alanyaspor'dan kupa maçında hatıra bilet uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:01:00 -
Alanyaspor'dan kupa maçında hatıra bilet uygulaması

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı için hatıra bilet çıkardı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un 18 Haziran'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hatıra bilet uygulaması başlattı.

Turuncu yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takımımıza destek olmak için tüm taraftarlarımızı hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletlerimiz, Alanyaspor Store'da bugün 30 liradan satışa sunuldu." ifadelerine yer verildi.

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