  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Alanyaspor’da kupa hazırlıkları tamam

Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2’nci maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:37:16 -
Alanyaspor’da kupa hazırlıkları tamam

Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2’nci maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.


Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2’nci maçı hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basın kapalı geçen idmanda Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde futbolcular taktik çalışmaları yaptı.



Taraftarlardan turuncu yeşilli ekibe tezahüratlı destek


Antrenmanı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile çok sayıda taraftarlarımız da izledi. Antrenmanın ısınma bölümünü izleyen taraftarlar ise meşaleler yakarak, tezahüratlarıyla turuncu yeşilli ekibe destek verdi. Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Teknik Direktör Erol Bulut’tan ise yarın oynanacak maç için galibiyet istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı