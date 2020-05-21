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Spor

Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:44:37 -
Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.‬" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik organizasyonlarıyla sonra erdi.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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