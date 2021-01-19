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Spor Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi
Spor

Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularından Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 17:17:00 -
Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Aytemiz Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hasan Ayaroğlu'na verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

Eskişehirspor'dan 2018'de Alanyaspor'a gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştı.

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