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Spor Alanyaspor'da büyük hüsran!
Spor

Alanyaspor'da büyük hüsran!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve daha sonra düşüşe geçen Alanyaspor, iyi performans gösterdiği bir maçtan daha puanla ayrılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 10:02:00 -
Alanyaspor'da büyük hüsran!

Alanyaspor, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray karşısında da topla oynamada rakibini ikiye katladı, ancak bir kez daha puan alamadı.

Alanyaspor bir kez daha topla oynama yüzdesinde rakibine açık fark attı ama sahadan üzgün ayrıldı. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında yüzde 70 topla oynamasına rağmen 2-1 kaybeden Güney ekibi dün akşam da Galatasaray önünde 72'ye 28'lik yüzdeye ulaştı ama sonuç yine hüsran oldu. Son dakikalarda baskı kuran Turuncu-Yeşilliler, Muslera engelini aşamadı.

7. kez kaybetti

Gençlerbirliği, Göztepe, Denizli, Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarından sonra Çağdaş Atan'ın ekibi bir kez daha üstün oynadığı bir maçı kaybetti ve ligdeki 7. yenilgisini aldı. Alanya'nın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmada ise rakip topla oynamada 57'ye 43 öndeydi.

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