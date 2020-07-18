  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:06:00 - 2020-07-18 16:07:24
Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Kulüpten yapılan açıklamada, kamuflaj olan formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10’unun Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları, kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile tanıttı. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon formalarımız hazır! Kamuflaj formamız Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacaktır" ifadeleri kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı