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Alanyaspor, Sackey'i Denizlispor'a kiraladı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
Alanyaspor, Sackey'i Denizlispor'a kiraladı


ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Isaac Sackey'i Yukatel Denizlispor'a kiraladı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sackey'in bir yıllığına kiraya verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Futbolcumuz Isaac Sackey, bir yıllığına Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.

Ligde ilk iki karşılaşmada kadroya giremeyen Sackey, turuncu-yeşilli takımda çıktığı 72 resmi maçta 2 gol attı.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
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