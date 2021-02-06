Alanyaspor Rizespor maçı kaç kaç? Alanyaspor Rizespor maç skoru

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.

4 maçtır yenilmeyen ev sahibi ekip, başarılı grafiğini bu karşılaşmada da sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Khouma Babacar ve milli takımına çağrılan El Mami Tetah maçta forma giyemeyecek.

Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Çaykur Rizespor da galibiyet hasretini gidermeyi hedefliyor.

Konuk ekipte sakatlığı süren Loic Remy karşılaşmada görev alamayacak.

Alanyaspor Rizespor maçı kaç kaç?

Alanyaspor - Rizespor: 1-1

Alanyaspor Rizespor maçtan dakikalar

42'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

41'

Mete Kalkavan autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

41'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Alanyaspor takımında şutu çeken oyuncu Adam Bareiro.

41'

Alanyaspor takımında tedavisi tamamlanan Davidson tekrar sahada.

40'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

40'

Aut atışını kullanacak takımRizespor.

39'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

38'

Mete Kalkavan Alanyaspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

38'

Sarı kart! Yassine Meriah az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

38'

Sarı kart gören oyuncu Efecan Karaca

36'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

33'

Davidson yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

33'

Rakip yarı sahada gol arayan Rizespor şimdi taç atışı kullanacak.

32'

1:1

Gol! Adam Bareiro penaltı atışını gole çevirdi. Maçta şimdi denge var 1-1.

32'

Penaltı! Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda penaltı vuruşunu kullanacak olan takım.

30'

Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

30'

Korner kazanan takım Rizespor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Mykola Morozyuk.

29'

Rizespor takımı Milan Skoda ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

28'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

27'

Alanyaspor takımının Efecan Karaca ile kaleye çektiği şut, Rizespor savunmasından dönüyor.

27'

Korner kazanan takım Alanyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Salih Uçan.

26'

Davidson kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Rizespor savunmasınca engelleniyor.

25'

Gol pasını veren isim Dario Melnjak.

25'

0:1

Gol! Rizespor. Kafa vuruşuyla golü bulan oyuncu Montassar Talbi. Skor şimdi 0-1.

24'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

24'

Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Rizespor.

24'

Mete Kalkavan Rizespor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

23'

Hakem Mete Kalkavan düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Rizespor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

23'

Rizespor savunması Alanyaspor atağında Steven Caulker ile gelen kafa vuruşunu uzaklaştırmayı başarıyor.

23'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

23'

Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Salih Uçan.

21'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Alanyaspor.

20'

Mete Kalkavan taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

20'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

20'

Berkan Kutlu şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

19'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

19'

Rizespor takımında Alexander Toft Söderlund kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

15'

Mete Kalkavan autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

15'

Alanyaspor hücumunda kafayı vuran oyuncu Steven Caulker ancak isabet yok.

15'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında, Salih Uçan sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

14'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

13'

Salih Uçan çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

12'

Taç. Kullanacak takım Alanyaspor. Rizespor yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

12'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

11'

Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

10'

Maçın hakemi Mete Kalkavan, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

9'

Taç Rizespor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

8'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

7'

Serbest vuruş! Alanyaspor Rizespor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

6'

Serbest vuruş! Mete Kalkavan Alanyaspor yarı alanında hücumda olan Rizespor lehine faul çalıyor.

5'

Top auta çıkıyor. Rizespor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

5'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Alanyaspor takımında Davidson.

4'

Rizespor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

3'

Mete Kalkavan Rizespor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

3'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda Alanyaspor atağı. Şutu çeken oyuncu Davidson ancak top Rizespor savunmasınca karşılanıyor.

2'

Rizespor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

1'

Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

1'

Alanya şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.

Davidson 8 golle Alanyaspor takımının en golcü futbolcusu. Milan Skoda ise Rizespor adına 8 gol kaydetti.

Alanyaspor son 5 maçta yenilmedi.

Rizespor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda: 1-4-6.

Alanyaspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda: 8-2-1.

Rizespor son 9 deplasman maçında hiç kazanmadı.