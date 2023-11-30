Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmanı izleyen taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle takıma destek verdi.
Alanyaspor, maç hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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