Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda canlı? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray Süper Lig'de 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray bu önemli karşılaşma için günler öncesinden Antalya'ya gitti. Fatih Terim bu sezon iki kez mağlup olduğunu rakibini bu kez deplasmanda mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Cağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 42 puanla 5. sırada bulunan Alanyaspor ise rakibi karşısında bu sezon üst üste 3. galibiyetini arayacak.

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman?

Alanyaspor Galatasaray maçı 10 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Alanyaspor : Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.