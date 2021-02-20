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Spor Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 26. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray 3 puanı alarak zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek. Sporseverler "Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçına ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:53:00 -
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda canlı? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray Süper Lig'de 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray bu önemli karşılaşma için günler öncesinden Antalya'ya gitti. Fatih Terim bu sezon iki kez mağlup olduğunu rakibini bu kez deplasmanda mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Cağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 42 puanla 5. sırada bulunan Alanyaspor ise rakibi karşısında bu sezon üst üste 3. galibiyetini arayacak.

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman?

Alanyaspor Galatasaray maçı 10 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Alanyaspor : Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.

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