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Alanyaspor fırtınası: Akhisar'ı yendi

Süper Lig’in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarpor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:13
Alanyaspor fırtınası: Akhisar'ı yendi

Süper Lig'in 7. haftasında son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek seriyi 4 maça çıkardı ve tarihinde ilk kez Süper Lig seviyesinde üst üste 4 kez kazandı.

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Aytemiz Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca ceza sahasına girdi ve Cisse'ye pasını gönderdi. Cisse'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Alanyaspor üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının kalan dakikalarında oyunu dengelemeyi başaran Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor savunmasını geçmeyi başaramadı ve devre arası 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 56. dakikasında Aytemiz Alanyaspor penaltı atışında farkı 2'ye çıkarma fırsatını kullanamadı. Villafanez'in kullandığı penatı atışında geçen hafta Gary Rodrigues'in de penatısına geçit vermeyen Fatih Öztürk takımını 2 farkla geriye düşmekten kurtardı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Isaac Sackey ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sackey bu sezon 2. haftada Ankaragücü karşılaşmasından sonra ikinci defa kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan Aytemiz Alanyaspor'da 80'de oyuna giren Junior Fernandes, 83'te Efecan Karaca'nın mükemmel asistinde topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. 90+2'de Akhisarspor Seleznyov'un golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor sahasında 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla galibiyet serisini 4'e çıkaran Aytemiz Alanyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Akhisarspor 5 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:13
  1. Ankara
  2. süper lig
  3. akhisarspor
  4. alanyaspor

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