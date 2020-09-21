Alanya'da uluslararası pentatlon kampı düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), dünyanın önde gelen sporcularını 15-30 Kasım tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek Türkiye Modern Pentatlon Uluslararası Antrenman Kampı'nda bir araya getirecek.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Veli Ozan Çakır, yaklaşık 150 sporcunun katılması beklenen kampın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin olumsuz etkilediği spor ekosistemi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kampın pandemi etkisiyle sportif performansı düşen pentatletler için moral ve motivasyon sağlayacağını belirten Çakır, "Bu kampı, milli sporcularımızın dünyanın en iyi pentatletleri ile bir araya gelmeleri ve birlikte antrenman deneyimi yaşamaları açısından önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Veli Ozan Çakır, kampın sporcular nezdinde Türkiye'nin tanıtımına katkı sunacağı gibi, modern pentatlon alanında ülke prestijini artıracağını ve düzenlenmesi planlanan uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olunduğu mesajını da vereceğini kaydetti.

Kampa, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğine (UIPM) üye her bir ülkeden 4 kadın ile 4 erkek sporcu, 2 teknik ekip ve 1 federasyon yetkilisi olmak üzere 11 kişiden oluşan delegasyon katılım gerçekleştirebilecek.

Sporcular, kamp süresince TMPF ve UIPM'in yayınladığı pandemi önlemlerine uygun hazırlanan tesislerde yüzme, atıcılık, koşu ve eskrim branşlarında çalışacak.



