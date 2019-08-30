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Alanya’da TCG Yıldırım Fırkateyni ziyarete açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Yıldırım F-243 Fırkateyni Antalya’nın Alanya ilçesinde şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:00
Alanya’da TCG Yıldırım Fırkateyni ziyarete açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Yıldırım F-243 Fırkateyni Antalya’nın Alanya ilçesinde şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCG Yıldırım F-243 Fırkateyni, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamaları kapsamında, şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı. Alanya Limanı’na demirleyen gemiye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Askeri personel eşliğinde yapılan gezide vatandaşlar, gemi hakkında merak ettiklerini sorma ve bilgi alma imkanı buldu. Ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Geminin saat 17’ye kadar ziyarette açık olacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:00
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