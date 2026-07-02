  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tugay, “AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok UCLG Başkanlığına seçilmişti! Altay: Mazlum coğrafyaların sesi olacağız Ömer Çelik'ten katil Netanyahu sürüsüne ayar: Elinizdeki kanla insanlık dersi veremezsiniz Trump’ın İran planı ifşa oldu: 18 Ağustos’ta kıyamet kopabilir! Yunan basını, hezeyanları manşete taşıdı: Neoconcu Rubin Atina’nın tek umudu! CHP’de butlan kavgası sokağa taştı! Görevden alınan il başkanı, CHP üyesini taksiden indirip dövdü Rakibi terörist Netanyahu'yu bombaladı: ‘İnanmayın yalan söylüyor’ Özgür Özel’e ‘gelme’ deyip kapıyı kapattılar! ‘Alevileri istismar ettiğiniz yeter’ Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert tepki
Yerel Alanya’da otel çatısında yangın
Yerel

Alanya’da otel çatısında yangın

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alanya’da otel çatısında yangın

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otelde konaklayan yerli ve yabancı misafirler tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıktı.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıktı. Otelin çatı katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alanya Belediyesi’ne ait su tankeri ve destek araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otelde kalan yerli ve yabancı misafirlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katındaki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında otelden tahliye edilen turistler ve vatandaşlar çalışmaları sokaktan izledi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında otelin çatı bölümünde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İstanbul’da yangınlara karşı havai fişek ve meşale yasağı
İstanbul’da yangınlara karşı havai fişek ve meşale yasağı

Aktüel

İstanbul’da yangınlara karşı havai fişek ve meşale yasağı

200'den fazla kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
200'den fazla kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Dünya

200'den fazla kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da okulda yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye olay yerinde
İstanbul’da okulda yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye olay yerinde

Gündem

İstanbul’da okulda yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye olay yerinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23