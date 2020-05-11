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Aktüel

Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:35:49 -
Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Elikesik Mahalesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine giden Kerem Ö. (22) idaresindeki 07 ABM 397 plakalı motosiklet, Elikesik Kavşağı’na geldiğinde Muhsin Y.’nin (58) kullandığı 07 VIA 33 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yola savrularak yaralanan Kerem Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Bacaklarında ve kolunda kırıklar olan Kerem Ö. tedaviye alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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