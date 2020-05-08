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Aktüel

Alanya’da motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 7 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:33:20 -
Alanya’da motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 7 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.


Alanya’nın farklı mahallelerinde 7 ayrı motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığ’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fizik takip başlatan ekipler, hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma, 150 saatlik kamera incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin K.Ş., A.F. ve Y.C. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerinde yakalanarak gözaltına alınırken, çalıntı 7 motosiklet de ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı motosikletlerin 5’i sahiplerine teslim edilirken, 2’si ise motor ve şasi numaraları kazındığı gerekçesiyle kriminal incelemeye gönderildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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