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Aktüel

Alanya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpıp takla atması sonucunda araç alev aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:16:02 -
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpıp takla atması sonucunda araç alev aldı. Kazada, 3 kişi ağır yaralandı.


Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya’ya seyir halinde gelen Murat Ç. (42) idaresindeki 07 HNK 60 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine vurduktan sonra savrularak takla attı. Otomobil alev alması sonucunda yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen Alanya İtfaiye ekiplerince yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, ağır yaralanan sürücü Murat Ç., otomobilde yolcu olan Kıyasi Ö. (43) ve 49 yaşındaki Ferda A. sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazada yaralanan 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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