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Yerel Alanya'da deniz dibi temizliği
Yerel

Alanya'da deniz dibi temizliği

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:58:00 -
Alanya'da deniz dibi temizliği

Alanya Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübünce "Dip Temiz Tertemiz" sloganıyla sürdürülen çevre kampanyası kapsamında, Alanya Tersanesi'nde görevli dalgıç ekibi deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, tersane boyunca yapılan ve yaklaşık iki saat süren çalışmada çoğu lastik, cam, plastik, metal, tekstil ve elektronik malzemelerden oluşan yaklaşık 68 kilogram atık çıkardı.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş Çapa, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin korunmasının bir ayağının da denizlerin korunması olduğunu söyledi.

Çevreyi korumanın, temizlenmesinden daha önemli olduğunu vurgulayan Çapa, bu konuda farkındalık oluşturmak için temizlik etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinlikte denizden çıkarılan atıklardan yapılmış heykelin açılışı da yapıldı. Heykelin, simgesel olarak temiz deniz ve temiz çevre bilinci aşılanması amacıyla dikildiği kaydedildi.

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