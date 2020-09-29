Alanya'da çocuğun öldüğü trafik kazasında sürücü tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu çocuğa otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Kazakistan uyruklu 9 yaşındaki İslam Öziyev'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarpan otomobilin sürücüsü Ö.K'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Alanya ilçesinde dün Ö.K'nin (29) kullandığı 06 BYT 295 plakalı otomobil, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu 9 yaşındaki İslam Öziyev'e ardından akaryakıt istasyonunun duvarına çarpmıştı.
Kazada yaralanan Öziyev, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olay anı ise iş yeri güvenlik kamerasına yansımıştı.