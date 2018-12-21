Alanya’da 83 camiye çevre düzenlemesi

Alanya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 83 ibadethanede çevre düzenlemesi, oturma grupları ve çocuk oyun alanları yaparak yeni yaşam alanları oluşturdu. Çalışmalar kapsamında Payallar ve Hamzalar Camii’nde oturma grupları ile çocuk oyun alanları oluşturularak minareleri boyandı.