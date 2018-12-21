Alanya’da 83 camiye çevre düzenlemesi
Alanya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 83 ibadethanede çevre düzenlemesi, oturma grupları ve çocuk oyun alanları yaparak yeni yaşam alanları oluşturdu.21 Aralık 2018 Cuma 11:14
Alanya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 83 ibadethanede çevre düzenlemesi, oturma grupları ve çocuk oyun alanları yaparak yeni yaşam alanları oluşturdu. Çalışmalar kapsamında Payallar ve Hamzalar Camii’nde oturma grupları ile çocuk oyun alanları oluşturularak minareleri boyandı.
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