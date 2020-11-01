Alanya'da 3 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 kişiye kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 16 bin 275 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek, kumar oynamak ve oynanmasına yer sağlamak suçlarından toplam 16 bin 275 lira ceza verildi.