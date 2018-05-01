Alanya’da 28 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında çok sayıda gasp suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası olan Ferdi T.’nin (33), gözaltına alınması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Ferdi T.’yi Atatürk Caddesi üzerinde yaya olarak gittiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.