  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alanya’da 2 motosiklet çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir polis memuru, özel motosikletiyle seyir ettiği sırada aniden refüjden yola çıkan başka bir motosikletli ile çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:32:40 -
Alanya’da 2 motosiklet çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir polis memuru, özel motosikletiyle seyir ettiği sırada aniden refüjden yola çıkan başka bir motosikletli ile çarpıştı. Kazada polis ve diğer sürücü yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Sugözü Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Azgın (32) 07 NCB 65 plakalı motosikletiyle Antalya istikametine ilerlediği sırada aniden refüjden yola çıkan Tekin Kızıl’ın (52) kullandığı 07 LJN 28 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak asfalt zemine düşen 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Azgın ve Kızıl’ı ambulansla civar hastanelere götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı