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Yaşam Alanya'da 2 işçi çatıdan düştü! 1 ölü, 1 yaralı
Yaşam

Alanya'da 2 işçi çatıdan düştü! 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 23:27:00 -
Alanya'da 2 işçi çatıdan düştü! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.

Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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