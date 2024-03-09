Alanya'da 2 işçi çatıdan düştü! 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.
Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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