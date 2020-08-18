  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alanya'da 2 bin 437 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
Aktüel

Alanya'da 2 bin 437 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:44:32 -
Alanya'da 2 bin 437 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, 2 bin 437 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin Alanya'da piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan bir kamyonete Çarşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, değişik markalarda 2 bin 437 şişe parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.P. ve B.D. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye yerleşiyor
Gündem

Çin'in istila planını deşifre etti! Çinliler akın akın Türkiye yerleşiyor

Gazeteci Yazar Mehmet Ali Önel, Çinliler'in Türkiye'ye akın ettiğini açıklayarak Çin'i deşifre etti.
Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok
Dünya

Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye darbe tehdidinde bulunan rakibi Joe Biden'e çok sert sözler ile yüklendi.
Yangınlar sonrası o ilde flaş karar! Ormanlara girmek yasaklandı
Gündem

Yangınlar sonrası o ilde flaş karar! Ormanlara girmek yasaklandı

Eskişehir'de orman yangınlarını önlemek amacıyla mesire ve piknik alanları hariç ormanlara girmek yasaklandı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı