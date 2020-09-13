Alanya'da 120 yabancı uyruklu yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 yabancı uyruklu yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanlara karşı ekipler harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, "Yaman 2014" isimli teknede kalabalık bir grubun olduğunu tespit etti.
Alanya açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyonda durdurduğu tekneden 120 yabancı uyruklu yakaladı.
Alanya Limanı'na getirilen tekneden sığınmacılar indirildi. Sığınmacıların yakalandığı teknenin yediemine çekildiği bildirildi.
Alanya Limanı'na getirilen tekneden indirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Sığınmacıların çoğunun Suriye uyruklu olduğu belirlendi.