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Alanya yağmur sezonuna hazır

Alanya’da, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi, yağmur sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kapsamlı bir hazırlık çalışması yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:34
Alanya yağmur sezonuna hazır

Alanya’da, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi, yağmur sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kapsamlı bir hazırlık çalışması yaptı. İlçe genelinde 2 bin yağmur suyu gideri tek tek temizlendi.


Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi koordinesindeki çalışmada Alanya Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri ile Alanya ASAT ekipleri ilçe genelindeki, yağmur suyu giderleri, şarampolleri ve kanalları tek tek kontrol ederek, temizlik çalışması yaptı. Bu çalışmalarda kanal temizleme aracı, kanal görüntüleme aracı, süpürge araçları ve tankerlerin yanı sıra her üç kurumun personeli görev yaptı.


Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan ve bir ay süren çalışmalardan sonra, Alanya merkez, Kargıcak, Mahmutlar, Tosmur, Oba, Konaklı, Payallar, Avsallar, Pazar Yeleri, Sanayi Çarşısı, Bulvar ve caddeler başta olmak üzere işyeri ve konutların yoğun olduğu bölgeler tek tek elden geçirildi. Gece ve gündüz aralıksız devam eden çalışmalar sonunda 2 bin yağmur suyu gideri ve mazgal temizlendi. Üç kurumun işbirliği ile başlatılan çalışmalar bundan sonra da aralıklarla devam edecek. Çalışmalar ile Alanya’nın olası bir su baskınına maruz kalmasını önlemek ve oluşabilecek zararları en aza indirmek amaçlanıyor. Yoğun bir tempoyla tamamlanan çalışmalar sonrası Alanya yağmur sezonunu daha hazır bir şekilde karşılamış olacak.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:34
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