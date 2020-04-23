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Aktüel

Alanya tek yürek oldu, İstiklal Marşı’nı okudu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında binlerce vatandaş evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu.

2020-04-23 22:16:59 -
Alanya tek yürek oldu, İstiklal Marşı’nı okudu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında binlerce vatandaş evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu. Ellerinde Türk bayrakları sallayan ve meşaleler yakan kişiler renkli görüntüler oluşturdu.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ( TBMM) 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Alanya’da binlerce vatandaş bu yıl evlerinde kutladı. İletişim Başkanlığı, vatandaşların saat 21.00’da balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okuması için çağrıda bulunmuştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan Alanyalılar, saat 21.00’i gösterdiğinde Türk bayraklarıyla süsledikleri balkonları ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Kutlamaya ekip otolarından çaldıkları siren destek veren polisler, meşaleler yakan ve ellerinde Türk bayraklarını coşkuyla sallayan kişiler ise renkli görüntüler oluşturdu.

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