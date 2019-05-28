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Alanya-KKTC deniz otobüsü seferleri başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Alanya arasında karşılıklı gerçekleşen Deniz Otobüsü seferlerinin 2 Haziran Pazar günü başlaması planlanıyor.

28 Mayıs 2019 Salı 15:56
Alanya-KKTC deniz otobüsü seferleri başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Alanya arasında karşılıklı gerçekleşen Deniz Otobüsü seferlerinin 2 Haziran Pazar günü başlaması planlanıyor. Alanya-Kıbrıs hattının Cuma ve Pazartesi, Kıbrıs-Alanya hattının ise Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşmesi bekleniyor. Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren deniz seferlerinin hava durumu ve deniz şartlarına göre değişkenlik gösterebileceği kaydedildi.


KKTC’nin Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ve KKTC Antalya Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar konu ile ilgili Alanya’da yaptıkları resmi ziyaret ve incelemeler sonucunda, Deniz otobüsü işletmecisi ilgili firmadan da elde ettikleri bilgiler ışığında Alanya-Kıbrıs deniz hattının yeniden açıldığını duyurdular.



“Girne-Alanya seferleri hayırlı olsun”


KKTC’nin Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, geçtiğimizyıl da gerçekleşen Alanya-Girne deniz otobüsü seferlerinin bu yıl yeniden başlamasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Beyazbayram, “Karşılıklı gerçekleşen bu seferler, birbirine yakın hatta içiçe geçmiş olan benzer kültürlerimizin bilinirliğinin dahanet görünmesine de olanak sağlamaktadır. Turizm açısından da son derece önemli olan denizyolu taşımacılığının hem Alanya hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir kazanım olacağına inanmaktayız” dedi.



"Alanya’dan Kıbrıs’a yeniden bir köprü inşaa edildi”


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Antalya’da faaliyet gösteren ve Turizm Bakanlığına bağlı çalışan Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar’da açıklamasında, deniz otobüsü seferlerinin Alanya-Kıbrıs arasında bir köprü olduğuna dikkat çekti.


Pınar “Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’a ne kadar çokulaşım imkanı sağlanır ise gelişimi ve bilinirliği o kadar artmaktadır. Türkiye’de turizm açısından çok önemli bir yerde olan Alanya’dan Kıbrıs’a gerçekleşecek olan bu deniz seferlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim.İlk seferin 2 Haziran Pazar günü Girne Limanından 09.30 da gerçekleşmesi planlanıyor.12.45 sularında ise deniz otobüsünün Alanya limanında olması bekleniyor.3 saat 15 dakika süren seferin kazasız, belasız olması ve devamlılığı son derece önemli.Bakanlığımız çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutan Tanıtım faaliyetlerinde, Alanya ve Antalya’da yaşayan yada tatile gelen farklı uyruklu turistlerin çok yakın bir mesafe olan Kuzey Kıbrıs’a ziyaret etmeleri için çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 15:56
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