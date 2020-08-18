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Aktüel Alanya Belediye Başkanı Yücel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Alanya Belediye Başkanı Yücel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:32:10 -
Alanya Belediye Başkanı Yücel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANTALYA (AA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"Değerli hemşehrilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Yücel, "Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun! Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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