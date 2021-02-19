  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zillet ittifakından PKK’yı aklama yarışı

HDP ile ittifak yapmadan AK Parti’yi yenemeyiz!

ABD’den İran’a beklenmedik ‘nükleer’ mesajı

Erdoğan'ın sinyallerini verdiği dönem başlıyor! Bu 4 kritere uyan il, normalleşecek

Murat Karayılan saklandığı mağaradan itiraf etti!

Meteoroloji, 33 kenti sarı kodla uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!

19.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Gizemli monoliti büyücüler yaptı diyerek yaktılar

Dörtlü çete koroya başladı
Ekonomi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat bünyesinde istihdam etmek üzere mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenler alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:12:00 -
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak

Konuyla ilgili Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “Üniversitemize  bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

Adayların başvurularını 19.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde  Personel  Daire   Başkanlığı’na  Üniversitenin   web  sayfasında  yer  alan  başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile Alanya  Alaaddin  Keykubat  Üniversitesi,  Personel  Daire  Başkanlığı,  Kestel  Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA adresine yapmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD alarma geçti! Joe Biden OHAL ilan etti
Dünya

ABD alarma geçti! Joe Biden OHAL ilan etti

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin ortabatı eyaletlerinden Oklahoma’daki kar ..
Rusya’dan Türkiye ile görüştükten sonra skandal askeri hamle
Dünya

Rusya’dan Türkiye ile görüştükten sonra skandal askeri hamle

ABD’deki Biden yönetimiyle birlikte Suriye’de hareketlilik var. Rusya ve Esed, TSK’nın terörden arındırdığı El Bab’a son iki gün içinde 300’..
Türkiye'den F-35 Programı için yeni hamle
Gündem

Türkiye'den F-35 Programı için yeni hamle

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamlarına göre Ankara merkezli SSTEK şirketi, F-35 Lightning II Projesi ile ilgili olarak ABD’li Arnold ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay