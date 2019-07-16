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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik personel alım ilanı! 23 öğretim görevlisi personel alımı yapılacaktır!

Alanya Alaaddin Keykubat üniversitesi rektörlüğü tarafından 23 akademik personel alımı yapılacağı bildirildi. Yapılan duyuruya göre 23 öğretim görevlisi personeli alımı yapılacak. Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi branşlardan öğretim görevlisi alınacak? İşte Alanya Alaaddin Keykubat öğretim üyesi alım başvuru detayları.

16 Temmuz 2019 Salı 10:49
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik personel alım ilanı! 23 öğretim görevlisi personel alımı yapılacaktır!

Alanya Alaaddin Keykubat üniversitesi rektörlüğü tarafından 23 akademik personel alımı yapılacağı bildirildi. Yapılan duyuruya göre 23 öğretim görevlisi personeli alımı yapılacak. Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi branşlardan öğretim görevlisi alınacak? İşte Alanya Alaaddin Keykubat öğretim üyesi alım başvuru detayları.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden, Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ve 29.11.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarını (https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/esaslar adresinden ulaşılabilir.) sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. Posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

2- İlanla ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (https://www.alanya.edu.tr/) web sayfasında mevcuttur.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:49
  1. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik personel alım ilanı
  2. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımı
  3. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi personel alım başvurusu
  4. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi personel alım başvuru şartları

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