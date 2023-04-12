Alanlar memnun! Cezaevlerinde üretiliyor kapış kapış gidiyor

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı’na bağlı açık cezaevlerindeki kümeslerde haftada ortalama 776 bin 400 adet yumurta üretiliyor. Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunulan yüksek kaliteli yumurtalar, doğal ve taze olması nedeniyle vatandaşlardan tam not alırken, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Kalitesine göre fiyatı çok uygun

İşyurtları’nın Ankara Kızılay’daki satış mağazasında vatandaşlara sunulan yumurtalar büyük ilgi görürken Güler Seki, “Kalitesi çok güzel, günlük organik geldiği için memnun kaldığım için alıyorum, gayet de güzel, herkese tavsiye ederim. Çok uzun zamandır alıyorum, yaklaşık 4 senedir alıyorum. Kalitesine göre fiyatı da çok uygun, memnunum.” dedi.

Ürünler taze ve günlük geliyor

Ürünlerin doğal ve taze olduğunu dile getiren Yakup Beydil ise, “Çok uzun yıllardır buradan alış veriş yapıyorum, hem ürünler daha taze günlük geliyor bir de güvenli olduğu için burayı tercih ediyoruz. Kalitesi güzel gerçekten taze, daha lezzetli, doğal zaten, memnunuz, fiyatı da uygun” ifadelerini kullandı.

Burası açıldığında beri alıyoruz

İşyurtları satış mağazasından birçok ürün aldığını belirten Haydar Atan da “Burası açıldığından beri alıyoruz, devletin olduğu için garantili olarak alıyoruz, lor da alıyoruz, yoğurt da alıyoruz, memnunuz. Yumurtalar taze oluyor, güzel, ondan da memnunuz, fiyatı da güzel.” diye konuştu.

Kalite ve tazelik yönünden tercih ediliyor

Mağazadaki ürünlerin kalitesini birçok kişiden duyduğunu söyleyen Eyüp Çevik ise, “Ben ilk defa alıyorum yumurtayı, kızım daha önce almıştı, ondan duymuştum, kaliteli olduğunu duymuştum. Yumurtayı birçok kişiden duydum, televizyonda da duydum, kaliteli olduğunu duyduğum için bugün almaya karar verdim. Fiyatı da çok iyi, hem kalite hem tazelik yönünden tercih ediliyor” dedi.

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