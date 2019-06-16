Alan’a geçmiş olsun akını!

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Akit TV’de katıldığı bir programda FETÖ’cü ve Ergenekoncu cuntacıları kastederek söylediği sözler çarpıtılıp servis edilen ve akabindeki süreçte operasyonel medya tarafından hedef gösterilerek saldırıya uğrayan Haber Müdürümüz Murat Alan’ı, dostları tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmadı. Medya grubumuzun yöneticileri, gazeteci arkadaşları, kamunun üst düzey isimleri ve vatandaşlar hastaneye adeta akın etti.

Dostları yalnız bırakmadı

Elim olayın ilk dakikalarından itibaren Akit Medya Grubu’nun üst düzey yöneticileri Alan’ın durumu hakkında anlık bilgi aldı. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyeleri ve gazetenin yönetim departmanı Alan’ı hastanede ziyaret etti. Gazeteciler Ersoy Dede, Yakup Köse ve Fatih Tezcan da elim olayın meydana geldiği andan itibaren Alan’ı yalnız bırakmadı. Akabindeki Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Dergah Ofset Genel Müdürü İbrahim Karahasanoğlu, Memiş Hoca, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Duvarbaşı, Akit Finans Müdürü Cengiz Almış ve grubumuzun farklı departmanlarında görev yapan birçok çalışan Alan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Her kesimden destek geliyor

Karanlık oda ve tetikçi medyanın hedef gösterdiği Murat Alan’a, yapılan alçakça saldırıya toplumun her kesiminden lânet yağıyor. Siyaset, medya, STK, iş dünyası ve hukuk camiasının önde gelen isimleri menfur saldırıya karşı birbiri ardına kınama mesajları yayınlarken okurlarımız ve dostlarımız tarafından gazetemize yüzlerce destek telefonu geldi.

Saldırgan zihniyeti lânetliyoruz

Aralarında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in de bulunduğu siyasetçiler, “Alan’a yönelik saldırıyı ve Alan’ı hedef tahtasına koyan zihniyeti kınıyoruz. Kendilerini ceza verme mercii olarak gören saldırgan zihniyeti lânetliyoruz. Alan’a ve Akit ailesine geçmiş olsun” dediler.

“Geçmiş olsun, yanınızdayız”

Cem Küçük, Şamil Tayyar, Hilal Kaplan, Cem Sancar ve onlarca meslektaşımız da Murat Alan’a destek verdi. Diriliş Postası yazarı Sabri İşbilen, “Alan’ı camiye giderken çocuğunun gözü önünde beyzbol sopalarıyla linç ettiler. Bizim mahalledeki çoğu kişi ise sus pus. Bu ezikler olduğu sürece bizi daha çok linç ederler” tespitinde bulundu.