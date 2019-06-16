0553 313 94 23

Alan’a geçmiş olsun akını!

Akit TV’de katıldığı bir programda FETÖ’cü ve Ergenekoncu cuntacıları kastederek söylediği sözler çarpıtılıp servis edilen ve akabindeki süreçte operasyonel medya tarafından hedef gösterilerek saldırıya uğrayan Haber Müdürümüz Murat Alan’ı, dostları tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmadı.

16 Haziran 2019 Pazar 09:28
Alan’a geçmiş olsun akını!

 Haber Merkezi 

Akit TV’de katıldığı bir programda FETÖ’cü ve Ergenekoncu cuntacıları kastederek söylediği sözler çarpıtılıp servis edilen ve akabindeki süreçte operasyonel medya tarafından hedef gösterilerek saldırıya uğrayan Haber Müdürümüz Murat Alan’ı, dostları tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmadı. Medya grubumuzun yöneticileri, gazeteci arkadaşları, kamunun üst düzey isimleri ve vatandaşlar hastaneye adeta akın etti.

Dostları yalnız bırakmadı

Elim olayın ilk dakikalarından itibaren Akit Medya Grubu’nun üst düzey yöneticileri Alan’ın durumu hakkında anlık bilgi aldı. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyeleri ve gazetenin yönetim departmanı Alan’ı hastanede ziyaret etti. Gazeteciler Ersoy Dede, Yakup Köse ve Fatih Tezcan da elim olayın meydana geldiği andan itibaren Alan’ı yalnız bırakmadı. Akabindeki Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Dergah Ofset Genel Müdürü İbrahim Karahasanoğlu, Memiş Hoca, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Duvarbaşı, Akit Finans Müdürü Cengiz Almış ve grubumuzun farklı departmanlarında görev yapan birçok çalışan Alan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Her kesimden destek geliyor

Karanlık oda ve tetikçi medyanın hedef gösterdiği Murat Alan’a, yapılan alçakça saldırıya toplumun her kesiminden lânet yağıyor. Siyaset, medya, STK, iş dünyası ve hukuk camiasının önde gelen isimleri menfur saldırıya karşı birbiri ardına kınama mesajları yayınlarken okurlarımız ve dostlarımız tarafından gazetemize yüzlerce destek telefonu geldi. 

Saldırgan zihniyeti lânetliyoruz

Aralarında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Eski  Belediye Başkanı Melih Gökçek, 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in de bulunduğu siyasetçiler, “Alan’a yönelik saldırıyı ve Alan’ı hedef tahtasına koyan zihniyeti kınıyoruz. Kendilerini ceza verme mercii olarak gören saldırgan zihniyeti lânetliyoruz. Alan’a ve Akit ailesine geçmiş olsun” dediler.

“Geçmiş olsun, yanınızdayız”

Cem Küçük, Şamil Tayyar, Hilal Kaplan, Cem Sancar ve onlarca meslektaşımız da Murat Alan’a destek verdi. Diriliş Postası yazarı Sabri İşbilen, “Alan’ı camiye giderken çocuğunun gözü önünde beyzbol sopalarıyla linç ettiler. Bizim mahalledeki çoğu kişi ise sus pus. Bu ezikler olduğu sürece bizi daha çok linç ederler” tespitinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 09:28
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Akit TV
  4. FETÖ
  5. Ergenekoncu
  6. Haber Müdürümüz Murat Alan
  7. Medya grubumuz
  8. Akit Medya Grubu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da çekicilerle 20 dakika içinde 4 tane dorse çaldılar
    1. Konya’da çekicilerle 20 dakika içinde..
    2. Bakan Kurum'dan G20'de "Türkiye'de..
    3. Nilüfer Kent Konseyi’nde Neslihan..
    4. Buca Sanat Kursları Şenliği
    5. (Özel) 100 metre mesafedeki evladını..
    6. YKS'nin ikinci oturumu başladı
    7. Ağrı’da otomobil 10 metre yükseklikten..
    8. ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın..
    9. Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
    10. Uzunkaya'dan "Babalar Günü" mesajı
    11. İşte çirkef medyanın zehirli ağzı!..
    12. Diz ağrıları kabusunuz olmasın
    13. Kafkas Üniversitesi’nde "21. Yüzyılda..
    14. Beyaz TV ekibine çirkin saldırı!..
    15. Başkan Beyoğlu, İstanbul seçimi için..
    16. Yurtta hava durumu
    17. Başkanlardan Kızılay’a kan bağısı
    18. Okulun bahçesine öğrenciler için..
    19. Küçük çocuğun köpekle dostluğu
    20. Karne sevincini doyasıya yaşadılar
    21. Tek taşla soygun kamerada
    22. "Kredi kartı gecikme faizleri de..
    23. (Özel) Şehit babası Halis Turgut..
    24. Yüzlerce yıldır hayvan bakılan köyde..
    25. (Özel) Kayseri’nin 3. kuşak kolonyacısı
    26. (Özel) 11 yaşındaki lösemi hastası..
    27. (Özel) Bu mekanda 600 yıldır yemek..
    28. (Özel) Yargıtay: “Allah belânı versin”..
    29. MAHKUMDER tarafından “Pilav Günü”..
    30. Şırnak'ta etkisiz hale getirilen..
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!