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Alan, “Türkiye’nin en büyük köyü sıfatını, memleketimizden silip atacağız”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine aralıksız devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 13:56
Alan, “Türkiye’nin en büyük köyü sıfatını, memleketimizden silip atacağız”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine aralıksız devam ediyor.Yaklaşık 2 aydır kapı kapı dolaşan Alan, vatandaşlardan hizmet için destek istedi.


Yaklaşık 2 aydır Zonguldak’ı karış karış gezen AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, seçim gezilerine Çarşı esnafını gezerek devam etti. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Alan, vatandaşlardan 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde destek istedi. Seçim değerlendirmesi yapan AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan,“2 ayı aşkın süredir sahadayız. Teşkilatlarımız ile sahadayız. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz.Belediyecilik anlamında nasıl bir Zonguldak hayal ediyorlar, ne hizmet bekliyorlar onları soruyoruz. Zonguldakımız artık değişim istiyor. İki dönemdir hizmet alamamaya bağlı vatandaşlarımızın çok büyük oranda bir memnuniyetsizliği mevcut bizde memnun değiliz. Bizde bundan mustaribiz bütün Zonguldakımız kaybediyor. Biz diyoruz ki 31 Mart’ta tercihinizi bizden yana kullanırsanız bütün Zonguldakımızın kazanacağını söylüyoruz. Vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı yol. Yollardan herkes muzdarip . Bir diğeri sosyal donatısızlık. Vatandaşlarımızın oturup çay kahve içebileceği hava alabileceği yerler çok az. Bizler projelerimizi açıklıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yollarımızı yapmaya başlayacağız. Su fiyatlarını kayıp kaçağı önledikten sonra fiyatlarda indirip yapacağız ve suyun kalitesini arttıracağız. Açıklayacağımız 5 ana ve diğer yan projeleri hayata geçirip herkesin yüzünü güldürmek istiyoruz. Yıllarıdır kaybettiğimiz zamanı koşarak, çalışarak kapatacağız. Zonguldak bağıra bağıra hizmet istiyor. Buda bizleri motive ediyor. İnşallah 31 Mart’ta ip göğüsleyen taraf olacağız” dedi.



“Gönül belediyeciliğini 25 yıl sonra hayata geçireceğiz”


Zonguldak’ta vatandaşların hizmet anlamında çok mağdur olduğunu ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, “Malum biz neden dertliysek vatandaşlarda ondan dertli vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Taleplerini dinliyoruz ama mevzu hep aynı yerde tıkanıyor. Türkiye’nin en büyük köyü sıfatını inşallah güzel memleketimizden silip atacağız. Bu lafı duymak beni çok üzüyor. Yol kelimesini duymaktan bıktık, usandık. Vatandaşlarımız haklı yollardan çok dertliler. Reçetemiz hazır, Zonguldak hazır bizlerde hazırız. Ben Zonguldak’ın bu genç evladına güveneceğine eminim. Biz 31 Mart’a kadar durmayacağız kapı kapı dolaşacağız.Biz Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında başlattığı gönül belediyeciliğini 25 yıl geçte olsa hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:56
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