Alan Kılavuzlarına önemli duyuru yapıldı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, sınırları içerisinde Alan Kılavuzluğu hizmeti verenlere kimlik belgesi düzenlenmesi amacıyla alan kılavuzluğu kursu düzenleyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan sınırları içerisinde Alan Kılavuzluğu hizmetlerinin sunulması amacıyla, 6546 sayılı Kanun ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü doğrultusunda hâlihazırda Tarihi Alan sınırları içerisinde Kılavuzluk hizmeti verenlerden 2022 yılı sonu itibariyle Alan Kılavuzluğu kimlik geçerlilik süresi sona erecek Alan Kılavuzlarından, adı geçen yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi verilmesi amacıyla 23.11.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında alan kılavuzluğu kursu düzenlenecektir.
Yukarıda adı geçen yönetmelik doğrultusunda eğitime katılacak aday alan kılavuzlarına yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Kurs süresince başarılı bulunanlara yönetmelik hükümlerince geçerli olmak üzere alan kılavuzluğu kimlik belgesi verilecektir.
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