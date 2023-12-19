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Ekonomi Alan da satan da memnun! İkinci el yine kazandırdı
Ekonomi

Alan da satan da memnun! İkinci el yine kazandırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 16:51:00 -
Alan da satan da memnun! İkinci el yine kazandırdı

Fiyatlar ikinci elde kasımda bir önceki aya göre yüzde 2’ik bir düşüş yaşandı. Yılın başından itibaren fiyatların kur ve enflasyona paralel artması da dikkati çekti.

 

VavaCars’ın, her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin kasım ayı sonuçlarına göre; ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşler, kasım ayında eylül ve ekim aylarına göre yavaşladı. Bu kapsamda fiyatlarda kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2’ik bir düşüş yaşandı. Son dönemde yaşanan düşüşlere rağmen yılın başından itibaren fiyatların kur ve enflasyona paralel bir artış gösterdiğini belirten VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “İkinci el araçlar 2023 yılının başından bu yana hem alıcılar hem de satıcılar için avantaj sağladı” dedi.

Avantajlı dönem mi?

Rapora göre ikinci el araç fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2 geriledi. Ancak 2023 yılının tamamına bakıldığında ise fiyatlar kur ve enflasyon artışlarıyla paralel bir yükseliş gösterdi. Gözelekli, ikinci el araçların 2023 yılında hem alıcılara hem de satıcılara kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Gözelekli, “Fiyatların dengeye gelmesiyle ikinci el araç fiyatlarının enflasyon ve kur ile benzer şekilde hareket etmeye devam edeceğini öngörüyoruz. İkinci el araç piyasasındaki bu durum, 2024 yılında da alıcılar için de fırsatlar sunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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